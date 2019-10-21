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Через 10 років в агросекторі
зникне 60% професій

Через 10 років в агросекторі зникне 60% професій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:11

Через 10 років в агросекторі зникне 60% професій

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі десять років 60% професій в агросекторі світу замінять роботи, повідомляє свідчать дані дослідження компанії Ernst & Young.

Дивися повний текст Через 10 років в агросекторі зникне 60% професій.
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