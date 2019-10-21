|
|
Через 10 років в агросекторі зникне 60% професій
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 жов, 2019 09:11
Пропонуємо до обговорення:
У найближчі десять років 60% професій в агросекторі світу замінять роботи, повідомляє свідчать дані дослідження компанії Ernst & Young.
Дивися повний текст Через 10 років в агросекторі зникне 60% професій
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91553
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор