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Експерт спрогнозував, яким буде
курс долара в Україні до...

Експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 13:57

Експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
в обмінниках до кінця 2019 року буде перебувати на позначці 27-27,5 грн / $.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував, яким буде курс долара в Україні до кінця року.
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