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Зарплати від 10 000 грн до $
3000: Яких маркетологів...

Зарплати від 10 000 грн до $ 3000: Яких маркетологів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 14:00

Зарплати від 10 000 грн до $ 3000: Яких маркетологів...

Пропонуємо до обговорення:
Маркетинг традиційно входить у трійку провідних профсфер за кількістю вакансій.

Дивися повний текст Зарплати від 10 000 грн до $ 3000: Яких маркетологів шукають роботодавці в Україні (інфографіка).
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