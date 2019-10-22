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Міжбанк: П'ятниця
пройшла динамічно

Міжбанк: П'ятниця пройшла динамічно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 14:01

Міжбанк: П'ятниця пройшла динамічно

Пропонуємо до обговорення:
П'ятниця, як ми і попереджали в своєму ранковому прогнозі - пройшла досить динамічно, як для останнього дня ділового тижня. Причому з періодичним нервуванням як для клієнтів, так і для дилерів банків.

Дивися повний текст Міжбанк: П'ятниця пройшла динамічно.
R2
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