|
|
Ryanair влаштував розпродаж до Хеллоуїну з квитками за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 жов, 2019 14:02
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair почав розпродаж до Хеллоуїну. Квитки можна придбати за 10 євро в один кінець більш ніж на 30 напрямками.
Дивися повний текст Ryanair влаштував розпродаж до Хеллоуїну з квитками за 10 євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91559
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор