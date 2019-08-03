Про це пише ТСН з посиланням на The Birmingham live.
Дивися повний текст Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і розбагатіли (фото).
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Додано: Суб 26 жов, 2019 14:16
Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і...
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Дивися повний текст Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і розбагатіли (фото).
Додано: Суб 26 жов, 2019 14:16
Ну на счет "разбогатели" - это писака погорячился, даже у нас этой суммы для лишения субсидии недостаточно! А для них - эта сумма сопоставима с месячной пенсией... Но все равно приятно - для отдыха в Испании хватит.
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