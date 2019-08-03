RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пенсіонери знайшли цінну
коробку з-під печива і...

Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 14:16

Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ТСН з посиланням на The Birmingham live.

Дивися повний текст Пенсіонери знайшли цінну коробку з-під печива і розбагатіли (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91559
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 14:16

Ну на счет "разбогатели" - это писака погорячился, даже у нас этой суммы для лишения субсидии недостаточно! А для них - эта сумма сопоставима с месячной пенсией... Но все равно приятно - для отдыха в Испании хватит.
Radon
 
Повідомлень: 1096
З нами з: 30.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Boeing 737 знайшли новий дефект
R2 » П'ят 18 жов, 2019 02:11
2 211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2019 20:50
warlamp
В Мінрегіоні знайшли спосіб покращити якість дорожнього...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 08:21
2 177
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 10:39
anton_gms
"Єврономери" знайшли нову схему купівлі недорогих машин
R2 » Суб 03 сер, 2019 14:43
6 730
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 сер, 2019 00:58
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78007)
26.10.2019 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.