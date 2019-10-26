Розповіла фахівець експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна" Юлія Дрожжина.
Дивися повний текст Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії.
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Додано: Суб 26 жов, 2019 15:49
Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії.
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:05
Re: Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії
А специалисты по принятию решений им нужны?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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