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Яких фахівців чекають в
Польщі, Німеччині та Італії

Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 15:49

Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії

Пропонуємо до обговорення:
Розповіла фахівець експертно-аналітичного центру "Хедхантер Україна" Юлія Дрожжина.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:05

Re: Яких фахівців чекають в Польщі, Німеччині та Італії

А специалисты по принятию решений им нужны?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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