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Кому із автомобілістів не
треба купувати страховий поліс

Кому із автомобілістів не треба купувати страховий поліс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 15:50

Кому із автомобілістів не треба купувати страховий поліс

Пропонуємо до обговорення:
Також деяким можна платити всього 50% від вартості полісу.

Дивися повний текст Кому із автомобілістів не треба купувати страховий поліс.
R2
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