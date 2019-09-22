Про це сказано в "статті":https://kodeksy.com.ua/ka/o_pensionnom_obespechenii/statja-62.htm 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Дивися повний текст Як підтвердити стаж без трудової книжки.
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Додано: Суб 26 жов, 2019 15:53
Як підтвердити стаж без трудової книжки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як підтвердити стаж без трудової книжки.
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:00
Re: Як підтвердити стаж без трудової книжки
Проще иметь один единственный документ - трудовую книжку!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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