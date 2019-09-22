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Як підтвердити стаж
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Як підтвердити стаж без трудової книжки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 15:53

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в "статті":https://kodeksy.com.ua/ka/o_pensionnom_obespechenii/statja-62.htm 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Дивися повний текст Як підтвердити стаж без трудової книжки.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:00

Re: Як підтвердити стаж без трудової книжки

Проще иметь один единственный документ - трудовую книжку!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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