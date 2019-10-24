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Уряд пропонує встановити
спеціальні гральні зони для казино

Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 15:56

Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:10

Re: Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для каз

Главное - чтобы налоги платились от этих казино.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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