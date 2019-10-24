Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 жов, 2019 15:56
Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино.
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:10
Re: Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для каз
Главное - чтобы налоги платились от этих казино.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
|