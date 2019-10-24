Федеральний банк Німеччини виступив з пропозицією довгострокового підвищення пенсійного віку до 69 років.
Дивися повний текст У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років.
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Додано: Суб 26 жов, 2019 16:05
У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років.
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:07
Re: У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 рок
Люди планируют аж 2070 год...
Красавцы!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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