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У Німеччині пропонують підвищити
пенсійний вік до 69 років

У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:05

У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років

Пропонуємо до обговорення:
Федеральний банк Німеччини виступив з пропозицією довгострокового підвищення пенсійного віку до 69 років.

Дивися повний текст У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років.
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:07

Re: У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 рок

Люди планируют аж 2070 год...
Красавцы!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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