Федеральний банк Німеччини виступив з пропозицією довгострокового підвищення пенсійного віку до 69 років.
Дивися повний текст У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років.
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Додано: Суб 26 жов, 2019 16:05
У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 років.
Додано: Суб 26 жов, 2019 16:07
Re: У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 рок
Люди планируют аж 2070 год...
Красавцы!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 26 жов, 2019 19:52
Поступают очень честно, сразу предупреждая 18-ти летних, что им предстоит работать до 69 лет.
А у нас поставили перед фактом уже в предпенсионном возрасте.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 27 жов, 2019 11:30
В 2070 году и в Украине думаю будет 69 лет, так что ничего удивительного.
Додано: Чет 31 жов, 2019 10:08
Re: У Німеччині пропонують підвищити пенсійний вік до 69 рок
Средняя продолжительность жизни в Германии на 2016 год: мужчины 78,3 лет, женщины 83,2 года.
Украина на последнем месте в Европе по продолжительности жизни 67.6 и 77.1 соответственно. т.е. большинство мужчин при таком раскладе вообще не доживут до пенсии.
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