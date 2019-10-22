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SkyUp вперше обійшов МАУ по
пунктуальності в цьому році

SkyUp вперше обійшов МАУ по пунктуальності в цьому році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 16:15

SkyUp вперше обійшов МАУ по пунктуальності в цьому році

Пропонуємо до обговорення:
У вересні авіакомпанія SkyUp виконала 87% рейсів без затримок, вперше в цьому році посунувши в рейтингу пунктуальності авіакомпанію МАУ - з результатом 85,3%.

Дивися повний текст SkyUp вперше обійшов МАУ по пунктуальності в цьому році.
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