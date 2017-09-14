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Експерти підрахували, яка
вулиця в Нью-Йорку є найдорожчою

Експерти підрахували, яка вулиця в Нью-Йорку є найдорожчою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 19:33

Експерти підрахували, яка вулиця в Нью-Йорку є найдорожчою

Пропонуємо до обговорення:
Вулиця Central Park South на Манхеттені, розташована поруч зі знаменитим Центральним парком, є найдорожчою в Нью-Йорку, йдеться в звіті компанії PropertyClub, яка вивчає ринок нерухомості. Автори документа грунтувалися на даних нью-йоркського департаменту фінансів про продажі нерухомості, пише Forbes.

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