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Експерти підрахували, яка вулиця в Нью-Йорку є найдорожчою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 жов, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
Вулиця Central Park South на Манхеттені, розташована поруч зі знаменитим Центральним парком, є найдорожчою в Нью-Йорку, йдеться в звіті компанії PropertyClub, яка вивчає ринок нерухомості. Автори документа грунтувалися на даних нью-йоркського департаменту фінансів про продажі нерухомості, пише Forbes.
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