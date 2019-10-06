|
|
Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 жов, 2019 21:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник начальника Головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.
Дивися повний текст Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91567
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 26 жов, 2019 21:18
Толку платить ЕСВ. Все равно минималка.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2357
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 451 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|72
|
|
|5
|302
|
П'ят 25 жов, 2019 20:59
EKO
|
|2
|721
|