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Українцям підвищили трудовий
стаж: хто залишиться без пенсії

Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 21:18

Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник начальника Головного управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 21:18

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