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Скільки коштує гаряча ванна в
регіонах України (інфографіка)

Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 00:44

Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
«Бабине літо» стрімкими темпами йде з України, попереду нас чекає дощ, туман і холод.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 00:44

Дешевле всего такое удовольствие обойдется в Одессе – 12,02 грн, Ивано-Франковске и Херсоне – по 13,25 грн, Запорожье – 13,97 грн.


Спасибо, поржал, учитывая что у меня дома уже больше 15 лет нет централизованной подачи горячей воды даже в отопительный сезон (впрочем как и у подавляющей части жителей Одессы) то непонятно кому там устанавливают те тарифы и подают горячую воду, отсюда глупо считать "стоимость ванны" Одессита по установленному тарифу гор. воды.

В Одессе если у тебя дома есть газовый котел или бойлер, то есть в кране горячая вода, если нет то нет и греешь тогда воду для ванной в ведрах т.о. стоимость горячей ванны у каждого Одессита индивидуально получается и не имеет ничего общего с тем тарифом, что рисуют.
Михалыч
 
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