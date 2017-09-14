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Дивися повний текст Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка).
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Додано: Нед 27 жов, 2019 00:44
Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка).
Додано: Нед 27 жов, 2019 00:44
Спасибо, поржал, учитывая что у меня дома уже больше 15 лет нет централизованной подачи горячей воды даже в отопительный сезон (впрочем как и у подавляющей части жителей Одессы) то непонятно кому там устанавливают те тарифы и подают горячую воду, отсюда глупо считать "стоимость ванны" Одессита по установленному тарифу гор. воды.
В Одессе если у тебя дома есть газовый котел или бойлер, то есть в кране горячая вода, если нет то нет и греешь тогда воду для ванной в ведрах т.о. стоимость горячей ванны у каждого Одессита индивидуально получается и не имеет ничего общего с тем тарифом, что рисуют.
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