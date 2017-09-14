В Україні в березні цього року спостерігалось найбільше зростання пенсій.
Дивися повний текст Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 жов, 2019 09:44
Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році.
Додано: Нед 27 жов, 2019 09:44
Печально,что эти цифры пересичные пенсионеры узнают только из новостей,а не по реальным пенсиям.Наверное надо порадоваться за чиновников и прочих дармоедов,которым повысили и без того заоблачные пенсии и тем самым подняли средний показатель.
|