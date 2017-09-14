RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, на скільки
зросли пенсії в 2019 році

Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 09:44

Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в березні цього року спостерігалось найбільше зростання пенсій.

Дивися повний текст Стало відомо, на скільки зросли пенсії в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 09:44

Печально,что эти цифры пересичные пенсионеры узнают только из новостей,а не по реальным пенсиям.Наверное надо порадоваться за чиновников и прочих дармоедов,которым повысили и без того заоблачные пенсии и тем самым подняли средний показатель.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 542, 543, 544
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5430 299256
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 07:34
ceba
Українцям підвищили трудовий стаж: хто залишиться без пенсії
R2 » Суб 26 жов, 2019 21:18
5 1261
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 05:08
vitecc
Скільки коштує гаряча ванна в регіонах України (інфографіка)
R2 » Нед 27 жов, 2019 00:44
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 00:44
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.