Міністерство охорони здоров'я України розробило критерії формування здатної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.
Дивися повний текст МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги.
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Додано: Нед 27 жов, 2019 11:10
МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги
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Дивися повний текст МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги.
Додано: Нед 27 жов, 2019 11:10
Кто может сказать, семь километров с больным ребенком в машине или пенсионеру двумя транспортами, или семейному врачу по радиусу 7 км при необходимости бегать?
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