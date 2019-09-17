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МОЗ визначило час доїзду бригади
екстреної медичної допомоги

МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 11:10

МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я України розробило критерії формування здатної мережі надання первинної, спеціалізованої та екстреної медичної допомоги.

Дивися повний текст МОЗ визначило час доїзду бригади екстреної медичної допомоги.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 11:10

Кто может сказать, семь километров с больным ребенком в машине или пенсионеру двумя транспортами, или семейному врачу по радиусу 7 км при необходимости бегать?
astatempo
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