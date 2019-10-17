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Бізнес знижує ціни
на споживчі товари

Бізнес знижує ціни на споживчі товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 17:34

Бізнес знижує ціни на споживчі товари

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес знижує ціни на споживчі товари. Доказом тому є зниження рівня інфляції до 7-7,3%.

Дивися повний текст Бізнес знижує ціни на споживчі товари.
R2
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Забыли прибавить растаможку. Подешевела или подорожала?
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Можна конкретніше, на які товари знизили ціни? А то власний досвід показує протилежне. Я постійно купую в АТБ крекер, ціна його взимку цього року була біля 15грн, 3 місяці тому 17грн, сьогодні вже 20грн. І це продукт, який виготовляється в Україні із українського борошна (ще й газ вроді як подешевшав). Як це назвати?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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