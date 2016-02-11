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Пенсіонерка зберігала кукурудзу
в саквояжі Louis Vuitton...

Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 21:32

Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton...

Пропонуємо до обговорення:
У Змієві Харківської області пенсіонерка зберігала кукурудзу в раритетному саквояжі Louis Vuitton 1880 року.

Дивися повний текст Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton вартістю 10 тис. дол. (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 21:32

Саквояж уже находится в музее?? То есть частную собственность женщины просто забрали.
kronastius
 
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