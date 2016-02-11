У Змієві Харківської області пенсіонерка зберігала кукурудзу в раритетному саквояжі Louis Vuitton 1880 року.
Дивися повний текст Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton вартістю 10 тис. дол. (фото).
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Додано: Нед 27 жов, 2019 21:32
Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton...
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Дивися повний текст Пенсіонерка зберігала кукурудзу в саквояжі Louis Vuitton вартістю 10 тис. дол. (фото).
Додано: Нед 27 жов, 2019 21:32
Саквояж уже находится в музее?? То есть частную собственность женщины просто забрали.
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