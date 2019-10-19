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українські продукти в Європі

Найбільш затребувані українські продукти в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 21:38

Найбільш затребувані українські продукти в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба розповів, що найбільш популярними продуктами в Євросоюзі є курятина, ягоди і яблука.

Дивися повний текст Найбільш затребувані українські продукти в Європі.
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 21:39

Украинцы недооценивают отечественную продукцию потому,что ещё с советских времён и по сегодняшний день продукция на экспорт и для внутреннего рынка кардинально отличается по стандартам качества.
sena_2008atp
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