Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба розповів, що найбільш популярними продуктами в Євросоюзі є курятина, ягоди і яблука.
Дивися повний текст Найбільш затребувані українські продукти в Європі.
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Додано: Нед 27 жов, 2019 21:38
Найбільш затребувані українські продукти в Європі
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Дивися повний текст Найбільш затребувані українські продукти в Європі.
Додано: Нед 27 жов, 2019 21:39
Украинцы недооценивают отечественную продукцию потому,что ещё с советских времён и по сегодняшний день продукция на экспорт и для внутреннего рынка кардинально отличается по стандартам качества.
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