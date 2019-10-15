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У Мінцифри анонсували запуск
двох десятків послуг до...

У Мінцифри анонсували запуск двох десятків послуг до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 22:25

У Мінцифри анонсували запуск двох десятків послуг до...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року на порталі державних послуг онлайн "Дія" запустять близько 20 електронних послуг.

Дивися повний текст У Мінцифри анонсували запуск двох десятків послуг до кінця року.
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