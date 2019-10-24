Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років зросла на 202 тис. осіб.
Дивися повний текст Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 10:21
Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості
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Дивися повний текст Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості.
Додано: Пон 28 жов, 2019 10:21
А почему диапазон 15 -70 лет?
У нас до 18 работать официально запрещено в Украине.
Опять вся сттатистика сделана коряво.
Видимо в группе 18-60 лет в которой находиться трудоспособное население статистика никудышняя.
Да и вообще 40 % трудоспособного населения украины фактически безработные.
А как обстоит дело со скрытой безработицей, когда человек не имеет работы но на учет его не ставят? Интересно было бы посмотреть как там за год эта группа увеличилась или уменьшилась.
Додано: Пон 28 жов, 2019 10:25
Они перестали работать в "тени", и ушли работать в "полную темноту". Поэтому статистика их вообще не видит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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