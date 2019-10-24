Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості

Додано: Пон 28 жов, 2019 10:25

Они перестали работать в "тени", и ушли работать в "полную темноту". Поэтому статистика их вообще не видит

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин