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Українці почали рідше працювати
в тіні - центр зайнятості

Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 10:21

Українці почали рідше працювати в тіні - центр зайнятості

Пропонуємо до обговорення:
Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років зросла на 202 тис. осіб.

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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 10:21

А почему диапазон 15 -70 лет?
У нас до 18 работать официально запрещено в Украине.
Опять вся сттатистика сделана коряво.
Видимо в группе 18-60 лет в которой находиться трудоспособное население статистика никудышняя.
Да и вообще 40 % трудоспособного населения украины фактически безработные.
А как обстоит дело со скрытой безработицей, когда человек не имеет работы но на учет его не ставят? Интересно было бы посмотреть как там за год эта группа увеличилась или уменьшилась.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 10:25

Они перестали работать в "тени", и ушли работать в "полную темноту". Поэтому статистика их вообще не видит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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