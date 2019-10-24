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SAS виконала перший за
8 років рейс в Україну

SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:14

SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Скандинавська авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну, доставивши пасажирів із Осло в київський аеропорт Бориспіль.

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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:14

Сказочная страна - слетать из Киева в Осло дешевле чем из Киева в Одессу.
ssnet
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