Скандинавська авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну, доставивши пасажирів із Осло в київський аеропорт Бориспіль.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 11:14
SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну
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Дивися повний текст SAS виконала перший за 8 років рейс в Україну.
Додано: Пон 28 жов, 2019 11:14
Сказочная страна - слетать из Киева в Осло дешевле чем из Киева в Одессу.
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