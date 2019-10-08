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Зеленський доручив скоротити видатки на утримання чиновників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів та парламенту скоротити обсяг видатків на утримання чиновників на 10% у бюджеті на 2020 рік.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 11:51
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