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Зеленський доручив скоротити
видатки на утримання чиновників

Зеленський доручив скоротити видатки на утримання чиновників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:51

Зеленський доручив скоротити видатки на утримання чиновників

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів та парламенту скоротити обсяг видатків на утримання чиновників на 10% у бюджеті на 2020 рік.

Дивися повний текст Зеленський доручив скоротити видатки на утримання чиновників.
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