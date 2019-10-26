Про це повідомив у своєму відеоблозі прем'єр-міністр України "Олексій Гончарук":https://www.youtube.com/watch?v=RLJG3TxUJ_8.
Дивися повний текст Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 11:58
Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити.
Додано: Пон 28 жов, 2019 11:58
Дешевые кредиты это дешевые депозиты! а какой "умный человек" будет давать банку под 8% да еще и с налогом в 19,5%! давать инвестору 8% чтоб потом все обесценить на 300%! лучше уж часть заработанного переводить в доллар и держать под подушкой!
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