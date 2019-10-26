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Гончарук пообіцяв
українцям дешеві кредити

Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:58

Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив у своєму відеоблозі прем'єр-міністр України "Олексій Гончарук":https://www.youtube.com/watch?v=RLJG3TxUJ_8.

Дивися повний текст Гончарук пообіцяв українцям дешеві кредити.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 11:58

Дешевые кредиты это дешевые депозиты! а какой "умный человек" будет давать банку под 8% да еще и с налогом в 19,5%! давать инвестору 8% чтоб потом все обесценить на 300%! лучше уж часть заработанного переводить в доллар и держать под подушкой!
Nikolasha
 
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