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Голова Мінекономіки
пропонує скасувати ЄСВ

Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:17

Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:17

А тимчасовий військовий збір ніхто відмінити не хоче?
Stanislav_S
 
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