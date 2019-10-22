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Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Голова Мінекономіки пропонує скасувати ЄСВ
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Додано: Пон 28 жов, 2019 13:17
А тимчасовий військовий збір ніхто відмінити не хоче?
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