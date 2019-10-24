До кінця 2019 року Україні потрібно погасити 50 мільярдів гривень державного боргу.
Дивися повний текст Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23
Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін
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Дивися повний текст Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін.
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23
Гугл сейчас инкрементально офигеет от запросов про инкрементальные шаги..
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