До кінця 2019 року Україні потрібно погасити 50 мільярдів гривень державного боргу.
Дивися повний текст Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23
Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін.
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23
Гугл сейчас инкрементально офигеет от запросов про инкрементальные шаги..
Додано: Пон 28 жов, 2019 16:49
Re: Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін
Напомнило бородатый советский анекдот:
Вот то же самое про кредиты и инкрементальные шаги.
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:07
Бальзаминов. Какие же это слова, маменька? Ведь как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут.
Бальзаминова. Разумеется, на пользу. Вот слушай! Ты все говоришь: "Я гулять пойду!" Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: "Я хочу проминаж сделать!"
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