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Україна має виплатити 50 млрд
грн до кінця року — Мінфін

Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23

Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2019 року Україні потрібно погасити 50 мільярдів гривень державного боргу.

Дивися повний текст Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:23

Гугл сейчас инкрементально офигеет от запросов про инкрементальные шаги..
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:49

Re: Україна має виплатити 50 млрд грн до кінця року — Мінфін

Напомнило бородатый советский анекдот:
На XXIV съезде КПСС Брежнев получает записку: "Леонид Ильич, почему в стране не хватает мяса?"
Брежнев отвечает:
- Товарищи! Мы идем к коммунизму семимильными шагами. Скотина за нами не поспевает!

Вот то же самое про кредиты и инкрементальные шаги.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:07

Бальзаминов. Какие же это слова, маменька? Ведь как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут.
Бальзаминова. Разумеется, на пользу. Вот слушай! Ты все говоришь: "Я гулять пойду!" Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: "Я хочу проминаж сделать!"
Igorten
 
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