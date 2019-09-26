RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Трьошка» в Київській області
за ціною трьох в Сумській...

«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:29

«Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській...

Пропонуємо до обговорення:
З липня 2019 квартири на вторинному ринку житла подорожчали в середньому на $ 500.

Дивися повний текст «Трьошка» в Київській області за ціною трьох в Сумській - аналітика (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91581
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тігіпко планує придбати соковий завод в Одеській області
R2 » Чет 26 вер, 2019 14:50
2 182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 17:12
moveton
Порошенко пов'язав допит в ДБР з обшуками в київській...
R2 » П'ят 13 вер, 2019 14:42
1 99
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 вер, 2019 14:42
sal
«ДТЕК» не зміг купити вугілля за ціною «Роттердам+» 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:53
30 2134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 20:51
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78066)
28.10.2019 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.