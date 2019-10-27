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Українські аграрії вже
намолотили 62 мільйони тонн зерна

Українські аграрії вже намолотили 62 мільйони тонн зерна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 13:29

Українські аграрії вже намолотили 62 мільйони тонн зерна

Пропонуємо до обговорення:
Українські аграрії станом на 24 жовтня намолотили 62 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 13,5 млн га, або 88% до прогнозу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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