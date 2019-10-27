|
|
Українські аграрії вже намолотили 62 мільйони тонн зерна
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Українські аграрії станом на 24 жовтня намолотили 62 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 13,5 млн га, або 88% до прогнозу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.
Дивися повний текст Українські аграрії вже намолотили 62 мільйони тонн зерна
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91581
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор