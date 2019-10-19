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Дохід від легалізації грального
бізнесу може сягнути 5-9...

Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 14:26

Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9...

Пропонуємо до обговорення:
За консервативними розрахунками дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів - Маркарова.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 14:26

И зачем его легализировать, они и так нормально работают :)
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