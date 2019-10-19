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Дохід від легалізації грального
бізнесу може сягнути 5-9...

Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:08

  Shram написав:
  Rainbow написав:Пошли вопли в коментах, типа зачем брать налог и выводить из тени, все ж и так хорошо было, бабки мимо бюджета, автоматы в каждом втором доме, нелегальные закрытые казино в центре города, а тут бац и налоги плати, куда это годится?!


Беда в том что те кто работал нелегально, вчерную и с криминалом, те так и продолжат работать. Просто к ним добавится ещё порция новых игровых залов и казино, которые как бы будут легальны, но на самом деле работать будут по серым схемам.
Налогов будет с них на 10 копеек, а вреда на три рубля.

Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход.
Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги.
И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:32

  Rainbow написав:Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход.
Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги.
И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.

Вопрос в длине пиписек, вашей и ваших конкурентов.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:20

  Rainbow написав:
  Shram написав:
  Rainbow написав:Пошли вопли в коментах, типа зачем брать налог и выводить из тени, все ж и так хорошо было, бабки мимо бюджета, автоматы в каждом втором доме, нелегальные закрытые казино в центре города, а тут бац и налоги плати, куда это годится?!


Беда в том что те кто работал нелегально, вчерную и с криминалом, те так и продолжат работать. Просто к ним добавится ещё порция новых игровых залов и казино, которые как бы будут легальны, но на самом деле работать будут по серым схемам.
Налогов будет с них на 10 копеек, а вреда на три рубля.

Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход.
Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги.
И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.


Еду я недавно по трассе, проезжаю заправку, а за ней в метрах пятидесяти бензиновая наливайка стоит. А следом, в 100 метрах далее ещё одна разливайка.
Расскажите как с ними на бензозаправке борются, и куда смотрят менты?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:28

  lite написав:
  Rainbow написав:Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход.
Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги.
И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.

Вопрос в длине пиписек, вашей и ваших конкурентов.

а если еще учесть что владелец "белого" казино врядли захочет пользоваться незаконными методами (чего не скажешь о владельцах "подпольных"), то становится понятно кто выиграет в этом противостоянии.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:46

  PUnder написав:Так и проституцию надо вывести и наркоторговлю. Думаю налогов ещё больше поступит даже по моим непонятным скромным подсчётам :). Это 9млрд налогов это ж сколько тогда денег планируется изъят у проигравших


Можно также вывести из тени рейдерство и заказные убийства, незаконную трансплантацию органов и т.д.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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