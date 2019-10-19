Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9...
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Rainbow написав:Пошли вопли в коментах, типа зачем брать налог и выводить из тени, все ж и так хорошо было, бабки мимо бюджета, автоматы в каждом втором доме, нелегальные закрытые казино в центре города, а тут бац и налоги плати, куда это годится?!
Беда в том что те кто работал нелегально, вчерную и с криминалом, те так и продолжат работать. Просто к ним добавится ещё порция новых игровых залов и казино, которые как бы будут легальны, но на самом деле работать будут по серым схемам. Налогов будет с них на 10 копеек, а вреда на три рубля.
Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход. Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги. И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.
Rainbow написав:Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход. Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги. И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.
Вопрос в длине пиписек, вашей и ваших конкурентов.
Rainbow написав:Пошли вопли в коментах, типа зачем брать налог и выводить из тени, все ж и так хорошо было, бабки мимо бюджета, автоматы в каждом втором доме, нелегальные закрытые казино в центре города, а тут бац и налоги плати, куда это годится?!
Беда в том что те кто работал нелегально, вчерную и с криминалом, те так и продолжат работать. Просто к ним добавится ещё порция новых игровых залов и казино, которые как бы будут легальны, но на самом деле работать будут по серым схемам. Налогов будет с них на 10 копеек, а вреда на три рубля.
Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход. Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги. И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.
Еду я недавно по трассе, проезжаю заправку, а за ней в метрах пятидесяти бензиновая наливайка стоит. А следом, в 100 метрах далее ещё одна разливайка. Расскажите как с ними на бензозаправке борются, и куда смотрят менты?
Rainbow написав:Нелегалку закроют сами же легальные казино. Это их деньги, их клиенты, их доход. Я работаю в белую, болшьшое красивое казино, плачу налоги и контролирую "свою територию", все кто в темную будут закрыты и я помогу им закрыться, потому что еще раз, это мои деньги. И так будут делать все легальные заведения, так работал, работает и будет работать любой бизнес.
Вопрос в длине пиписек, вашей и ваших конкурентов.
а если еще учесть что владелец "белого" казино врядли захочет пользоваться незаконными методами (чего не скажешь о владельцах "подпольных"), то становится понятно кто выиграет в этом противостоянии.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
PUnder написав:Так и проституцию надо вывести и наркоторговлю. Думаю налогов ещё больше поступит даже по моим непонятным скромным подсчётам . Это 9млрд налогов это ж сколько тогда денег планируется изъят у проигравших
Можно также вывести из тени рейдерство и заказные убийства, незаконную трансплантацию органов и т.д.