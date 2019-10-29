Дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9...

Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:34

shapo написав: PUnder написав: Так и проституцию надо вывести и наркоторговлю. Думаю налогов ещё больше поступит даже по моим непонятным скромным подсчётам . Это 9млрд налогов это ж сколько тогда денег планируется изъят у проигравших Так и проституцию надо вывести и наркоторговлю. Думаю налогов ещё больше поступит даже по моим непонятным скромным подсчётам. Это 9млрд налогов это ж сколько тогда денег планируется изъят у проигравших



Можно также вывести из тени рейдерство и заказные убийства, незаконную трансплантацию органов и т.д. Можно также вывести из тени рейдерство и заказные убийства, незаконную трансплантацию органов и т.д.

Типичный дилетантский подход. Зачем так передергивать? Кому будет плохо от хотя бы не от легализации, апроституции? Я скажу кому - ментам и т.п. крышующим, которые стригут с этого немалые деньги.То же с легкими наркотиками - чем они отличаются от алкоголя? Купить их может каждый школьник и так уже сейчас (даже проще чем алкоголь и табак). Кто при этом не досчитается бабла? То то же...