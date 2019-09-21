Про це Герус написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 14:35
Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться.
Додано: Пон 28 жов, 2019 15:15
По закону сохранения энергии, если где-то убавится, то где-то должно прибавиться. Будем надеяться, что не у бытовых потребителей.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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