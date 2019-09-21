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Ціна електроенергії для
непобутових споживачів знизиться

Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 14:35

Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться

Пропонуємо до обговорення:
Про це Герус написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 14:35

Бабушке под ёлочку подаруночек?
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 15:15

По закону сохранения энергии, если где-то убавится, то где-то должно прибавиться. Будем надеяться, что не у бытовых потребителей.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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