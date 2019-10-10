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Борги перед шахтарями
погасять з фонду підтримки...

Борги перед шахтарями погасять з фонду підтримки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:18

Борги перед шахтарями погасять з фонду підтримки...

Пропонуємо до обговорення:
Борги по заробітних платах перед шахтарями погасять з фонду підтримки освітніх і наукових програм для молоді.

Дивися повний текст Борги перед шахтарями погасять з фонду підтримки освітніх і наукових програм для молоді - Верещук.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:18

Отсутствие денег на оплату труда шахтеров- результат неправильного планировани и понимания процессов в отрасли негрегики.
Научные и образовательные процессы к данной проьлемы не имеют вообще никакого отношения.
blueiceua
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