Борги по заробітних платах перед шахтарями погасять з фонду підтримки освітніх і наукових програм для молоді.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 16:18
Борги перед шахтарями погасять з фонду підтримки...
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Дивися повний текст Борги перед шахтарями погасять з фонду підтримки освітніх і наукових програм для молоді - Верещук.
Додано: Пон 28 жов, 2019 16:18
Отсутствие денег на оплату труда шахтеров- результат неправильного планировани и понимания процессов в отрасли негрегики.
Научные и образовательные процессы к данной проьлемы не имеют вообще никакого отношения.
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