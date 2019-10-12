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Ціль Кабміну - 40% зростання
економіки протягом...

Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:21

Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Дивися повний текст Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом наступних 5 років - Макарова.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:21

Може кабмину уже нужно перестать пиариться, вешать лапшу на уши гражданам украины и начинать работать, увелчивать ввп (в евро или долл), повішать среднюю зп, пенсию, и уровеень жизни вообще, увеличивать количество рабочих мест и т.д.
Все-таки полгода уже прошло после віборов а у нас никакой конкретики.
И кстати, землю продавать не надо!!!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:05

Более 4% роста в год изымет МВФ за долги. Вот сколько можно объяснять!!! Они что, соглашение не читали???
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:09

  Галина441 написав:Более 4% роста в год изымет МВФ за долги. Вот сколько можно объяснять!!! Они что, соглашение не читали???

А Вы читали, но ничего не поняли)))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:21

Re: Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...

Протягом перших 3х років 12%, а решта 28%, треба розуміти за 2а останніх?)))
Кабінет міністрів України затвердив оновлений макроекономічний прогноз, який підготувало Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Про це оголосив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зростання ВВП в 2020 році – 3,7% (замість 3,3% раніше), в 2021 році – 3,8%, у 2022 році – на 4,1%;
Cris
 
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