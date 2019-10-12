Про це повідомила Міністр фінансів Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом наступних 5 років - Макарова.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 16:21
Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом наступних 5 років - Макарова.
Додано: Пон 28 жов, 2019 16:21
Може кабмину уже нужно перестать пиариться, вешать лапшу на уши гражданам украины и начинать работать, увелчивать ввп (в евро или долл), повішать среднюю зп, пенсию, и уровеень жизни вообще, увеличивать количество рабочих мест и т.д.
Все-таки полгода уже прошло после віборов а у нас никакой конкретики.
И кстати, землю продавать не надо!!!
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:05
Более 4% роста в год изымет МВФ за долги. Вот сколько можно объяснять!!! Они что, соглашение не читали???
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:09
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:21
Re: Ціль Кабміну - 40% зростання економіки протягом...
Протягом перших 3х років 12%, а решта 28%, треба розуміти за 2а останніх?)))
|