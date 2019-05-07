Дефіцит бюджету США в черговому фінансовому році, який закінчився в кінці вересня, зріс майже до одного трильйона доларів.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 16:39
Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів.
Додано: Пон 28 жов, 2019 16:39
Нужно мвф дать реккомендаци повысить гражданам сша стоимость газа и воды в 10! как в украине а лучше раз в 50 - 100!
Ну и пояса подтянуть. Разрушить социальные гарантии, медицину и ообразование .
Тогда и заживут как люди и превратяться в нормальную страну глядишь. А то зажрались совсем в своих сшя!
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