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Дефіцит бюджету США майже
досяг трильйона доларів

Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:39

Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит бюджету США в черговому фінансовому році, який закінчився в кінці вересня, зріс майже до одного трильйона доларів.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету США майже досяг трильйона доларів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 16:39

Нужно мвф дать реккомендаци повысить гражданам сша стоимость газа и воды в 10! как в украине а лучше раз в 50 - 100!
Ну и пояса подтянуть. Разрушить социальные гарантии, медицину и ообразование .
Тогда и заживут как люди и превратяться в нормальную страну глядишь. А то зажрались совсем в своих сшя!
blueiceua
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