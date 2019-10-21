Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років.
Дивися повний текст Суд став на бік компанії Коломойського в суперечці з Приватбанком.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:31
Суд став на бік компанії Коломойського в суперечці з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд став на бік компанії Коломойського в суперечці з Приватбанком.
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:31
хто б сумнівався. треба ж засадити зеленському під дих після скорочення.
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