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Суд став на бік компанії
Коломойського в суперечці з...

Суд став на бік компанії Коломойського в суперечці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:31

Суд став на бік компанії Коломойського в суперечці з...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:31

хто б сумнівався. треба ж засадити зеленському під дих після скорочення.
igorbuda52
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