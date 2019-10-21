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Дубілет висловився щодо
скасування медичних довідок

Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44

Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці.

Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44

Согласна, что большинство справок- это лишь дополнительная коррупция и трата времени. Мы обслуживаемся в частной клинике, где приём врача стоит 500грн., соответственно каждая справка- в бассейн, в школу, и тд стоит 500грн. Я не понимаю за что плачу эти деньги.
valeriyaz_11
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:08

Есть еще никому не нужные справки, и сертификаты от психиатра,нарколога, которые приходится получать при продлении охотничьего оружия каждые три года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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