Про це він повідомив на своїй сторінці.
Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44
Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44
Согласна, что большинство справок- это лишь дополнительная коррупция и трата времени. Мы обслуживаемся в частной клинике, где приём врача стоит 500грн., соответственно каждая справка- в бассейн, в школу, и тд стоит 500грн. Я не понимаю за что плачу эти деньги.
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:08
Есть еще никому не нужные справки, и сертификаты от психиатра,нарколога, которые приходится получать при продлении охотничьего оружия каждые три года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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