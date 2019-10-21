Про це він повідомив на своїй сторінці.
Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44
Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44
Согласна, что большинство справок- это лишь дополнительная коррупция и трата времени. Мы обслуживаемся в частной клинике, где приём врача стоит 500грн., соответственно каждая справка- в бассейн, в школу, и тд стоит 500грн. Я не понимаю за что плачу эти деньги.
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:08
Есть еще никому не нужные справки, и сертификаты от психиатра,нарколога, которые приходится получать при продлении охотничьего оружия каждые три года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:26
Re: Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:56
Re: Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
А как депутат со справкой психа может водить авто? Там же у половины имеются такие справочки чтобы не дай бог не сесть за доблестную борьбу с коррупцией в их карманную пользу.
Додано: Пон 28 жов, 2019 23:30
для водіїв необхідна довідка, особливо психічна... на дорогах має бути безпечно і строго
Додано: Вів 29 жов, 2019 05:03
У нас при приёме на работу справок не требуют. К нам на должность водителя сумел устроиться человек с алкогольной зависимостью и двумя микроинсультами. Я считаю что справки нужны, нужно убрать только коррупционную составляющую.
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:26
Со справками вы этого точно не уберете (Дон Кихот и ветряные мельницы).
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:30
Сразу видно кто в теме, а кто теоретик.
Приезжаю к наркологу после Нового Года за сертификатом на три года. Он спрашивает - пьете. Говорю " п"ью, а что нельзя?".
Следующий вопрос : кровь сдавать будете? Ответ: " Не хочу!".
-"Тогда идите оплачивайте, и получайте сертификат"
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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