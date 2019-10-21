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Дубілет висловився щодо
скасування медичних довідок

Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44

Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своїй сторінці.

Дивися повний текст Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 17:44

Согласна, что большинство справок- это лишь дополнительная коррупция и трата времени. Мы обслуживаемся в частной клинике, где приём врача стоит 500грн., соответственно каждая справка- в бассейн, в школу, и тд стоит 500грн. Я не понимаю за что плачу эти деньги.
valeriyaz_11
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:08

Есть еще никому не нужные справки, и сертификаты от психиатра,нарколога, которые приходится получать при продлении охотничьего оружия каждые три года.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:26

Re: Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок

  zloy_ukr написав:Есть еще никому не нужные справки, и сертификаты от психиатра,нарколога,
которые на 90% просто покупаются.

  valeriyaz_11 написав:Я не понимаю за что плачу эти деньги.
.. раз не понимаете то потому и платите)
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:56

Re: Дубілет висловився щодо скасування медичних довідок

А как депутат со справкой психа может водить авто? Там же у половины имеются такие справочки чтобы не дай бог не сесть за доблестную борьбу с коррупцией в их карманную пользу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 23:30

для водіїв необхідна довідка, особливо психічна... на дорогах має бути безпечно і строго
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 05:03

У нас при приёме на работу справок не требуют. К нам на должность водителя сумел устроиться человек с алкогольной зависимостью и двумя микроинсультами. Я считаю что справки нужны, нужно убрать только коррупционную составляющую.
06049hi
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:26

  06049hi написав:У нас при приёме на работу справок не требуют. К нам на должность водителя сумел устроиться человек с алкогольной зависимостью и двумя микроинсультами. Я считаю что справки нужны, нужно убрать только коррупционную составляющую.

Со справками вы этого точно не уберете :) (Дон Кихот и ветряные мельницы).
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:30

Сразу видно кто в теме, а кто теоретик.
Приезжаю к наркологу после Нового Года за сертификатом на три года. Он спрашивает - пьете. Говорю " п"ью, а что нельзя?".
Следующий вопрос : кровь сдавать будете? Ответ: " Не хочу!".
-"Тогда идите оплачивайте, и получайте сертификат"
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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