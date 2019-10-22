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В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 18:58
Пропонуємо до обговорення:
У випадку, якщо РФ та Україна не домовляться про новий контракт на транит російського газу через ГТС України, у ГТС можуть закачати водень - він буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з альтернативних джерел.
Дивися повний текст В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий транзитний контракт не домовляться - Вітренко
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Додано: Пон 28 жов, 2019 18:59
Допокупались словацкого газа. Да так, что им самим придется от румын качать.
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