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В ГТС України можуть закачати
водень, якщо про новий...

В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:58

В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...

Пропонуємо до обговорення:
У випадку, якщо РФ та Україна не домовляться про новий контракт на транит російського газу через ГТС України, у ГТС можуть закачати водень - він буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з альтернативних джерел.

Дивися повний текст В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий транзитний контракт не домовляться - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 18:59

Допокупались словацкого газа. Да так, что им самим придется от румын качать.
summacut
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