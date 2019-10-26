В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...

Джон написав:

Думал что последний "Гарри Потер" по имени Омельян уже фссе со своими гиперлупами и неопланами.. ан нет еще жертвы ЗНО есть..водород нельзя транспортировать по трубам которые предназначены для метана. Молекула водорода настолько меньше молекулы метана что будет идти просачивание через все что можно .. от прокладок и переключателей вплоть до диффузии водорода через сам материл трубы... кроме того что бы наполнить ГТС водородом надо из не выбрать весь метан.. а потом заполнить ее водородом.. 5-7 млрд/кубов..водород надо производить из чего то. Где взять столько денег? он намного дороже метана...и куда нафиг его потом девать? На ТЭС сжечь? Но что бы получить водород сначала на ТЭС надо сжечь уголь а потом получить водород а потом его сжечь на ТЭС что бы получить электроэнергию? Безумие...Для домохозяйств? Из за его высокой температуры сгорания ни один котел, бойлер или газовая плита с ним работать не смогут.. сгорят нахрен ..В общем идея еще бредовее чем "Зеленая энергетика"....