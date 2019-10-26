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В ГТС України можуть закачати
водень, якщо про новий...

В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:46

  Джон написав:Думал что последний "Гарри Потер" по имени Омельян уже фссе со своими гиперлупами и неопланами.. ан нет еще жертвы ЗНО есть..водород нельзя транспортировать по трубам которые предназначены для метана. Молекула водорода настолько меньше молекулы метана что будет идти просачивание через все что можно .. от прокладок и переключателей вплоть до диффузии водорода через сам материл трубы... кроме того что бы наполнить ГТС водородом надо из не выбрать весь метан.. а потом заполнить ее водородом.. 5-7 млрд/кубов..водород надо производить из чего то. Где взять столько денег? он намного дороже метана...и куда нафиг его потом девать? На ТЭС сжечь? Но что бы получить водород сначала на ТЭС надо сжечь уголь а потом получить водород а потом его сжечь на ТЭС что бы получить электроэнергию? Безумие...Для домохозяйств? Из за его высокой температуры сгорания ни один котел, бойлер или газовая плита с ним работать не смогут.. сгорят нахрен ..
В общем идея еще бредовее чем "Зеленая энергетика"....

Я так понимаю, что когда Вы учились последний раз, ЗНО и в помине не было)))
Поэтому Ваши знания так и остались где-то на уровне 90х.
Меж тем водородная энергетика- очень динамичная и перспективная.
В 2019 г. в Германии началось строительство крупнейшей в мире установки по производству 1300 тонн водорода ежегодно методом электролиза, запускаются поезда на водороде, а Япония строит сеть водородных ЗС и планирует перевести на это топливо весь транспорт.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:59

Re: В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...

  Джон написав:..водород нельзя транспортировать по трубам которые предназначены для метана. Молекула водорода настолько меньше молекулы метана что будет идти просачивание через все что можно .. от прокладок и переключателей вплоть до диффузии водорода через сам материл трубы... кроме того что бы наполнить ГТС водородом надо из не выбрать весь метан.. а потом заполнить ее водородом.. 5-7 млрд/кубов..водород надо производить из чего то. Где взять столько денег? он намного дороже метана...и куда нафиг его потом девать? На ТЭС сжечь? Но что бы получить водород сначала на ТЭС надо сжечь уголь а потом получить водород а потом его сжечь на ТЭС что бы получить электроэнергию?

Вітренко ж ясно написав:
“Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тією субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел – вітру чи сонця – або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню”, – сказав він

Зі збільшенням долі зеленої енергетики в ЄС все більше стає "зайвої", пікової енергії, яку немає куди подіти. Оця енергія і може бути використана для виробництва водню, бо електроліз дешева і проста технологія.
Правда і те, що Ви правильно описали проблеми зі зберіганням і транспортуванням водню, який доцільніше використати в хімічній промисловості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:31

Водород - это хорошо, но производить пеллеты и топливные гранулы в исправительнотрудовой колонии тоже кому- то надо. Коболев, Витренко - мужики чуть за сорок, здоровые быки, пора физически поработать на благо Украины!
tatarinov09101985
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