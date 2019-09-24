В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...

Додано: Сер 30 жов, 2019 15:56

Cris написав: Я так понимаю, что когда Вы учились последний раз, ЗНО и в помине не было))) Я так понимаю, что когда Вы учились последний раз, ЗНО и в помине не было)))

blueiceua написав: Аттестат хотя бы о среднем образовании у Витренко проверяли? или он 4 класса только закончил Аттестат хотя бы о среднем образовании у Витренко проверяли? или он 4 класса только закончил

lapay написав: Зі збільшенням долі зеленої енергетики в ЄС все більше стає "зайвої", пікової енергії, яку немає куди подіти. Оця енергія і може бути використана для виробництва водню, бо електроліз дешева і проста технологія. Зі збільшенням долі зеленої енергетики в ЄС все більше стає "зайвої", пікової енергії, яку немає куди подіти. Оця енергія і може бути використана для виробництва водню, бо електроліз дешева і проста технологія.

Да не было был простой советский Политех..и ды вы вообще ничего не понимаете..насчет же сравнение Германии и нашей ГТС..тут то случай когда стоило бы промолчать а то выглядите как Омельяны с гуперлупами).подозреваю что он сдавал ЗНО))..Да может... а теперь смотрим.. "Зеленый тариф" около 5 грн 1КВт.. на электролиз 1 литра водорода идет порядка 12—15 квт-ч.. то есть если в деньгах по "Зеленому тарифу" а именно его энергию мы хотим использовать получим стоимость 1 литра водорода - 15*5=75 грн. К сравнению литр пропана (про дешевый метан я молчу) стоит около 11 грн. 75гр и 11гр есть разница? Но пропан есть куда девать - от газовой плиты и автомобиля до сжигания в ТЭС. Химическая промышленность? Ну да а сколько ее той промышленности то сейчас есть? Кстати намного проще получить тот же водород тупо нагревая метан..Что бы реализовать проект "как в Германии".. надо как минимум поменять все ГРС, заслонки, прокладки, да те же датчики утечки газа, ведь стоят то там метановые а не водородные..я не скажу точно, но только на замене датчиков утечки газов, сумма с нашими откатами будет такая, что дешевле пробурить пару новых метановых скважин на шельфе Черного моря.. или ином месте..