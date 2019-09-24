В ГТС України можуть закачати водень, якщо про новий...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Джон написав:Думал что последний "Гарри Потер" по имени Омельян уже фссе со своими гиперлупами и неопланами.. ан нет еще жертвы ЗНО есть..водород нельзя транспортировать по трубам которые предназначены для метана. Молекула водорода настолько меньше молекулы метана что будет идти просачивание через все что можно .. от прокладок и переключателей вплоть до диффузии водорода через сам материл трубы... кроме того что бы наполнить ГТС водородом надо из не выбрать весь метан.. а потом заполнить ее водородом.. 5-7 млрд/кубов..водород надо производить из чего то. Где взять столько денег? он намного дороже метана...и куда нафиг его потом девать? На ТЭС сжечь? Но что бы получить водород сначала на ТЭС надо сжечь уголь а потом получить водород а потом его сжечь на ТЭС что бы получить электроэнергию? Безумие...Для домохозяйств? Из за его высокой температуры сгорания ни один котел, бойлер или газовая плита с ним работать не смогут.. сгорят нахрен .. В общем идея еще бредовее чем "Зеленая энергетика"....
Я так понимаю, что когда Вы учились последний раз, ЗНО и в помине не было))) Поэтому Ваши знания так и остались где-то на уровне 90х. Меж тем водородная энергетика- очень динамичная и перспективная. В 2019 г. в Германии началось строительство крупнейшей в мире установки по производству 1300 тонн водорода ежегодно методом электролиза, запускаются поезда на водороде, а Япония строит сеть водородных ЗС и планирует перевести на это топливо весь транспорт.
Джон написав:..водород нельзя транспортировать по трубам которые предназначены для метана. Молекула водорода настолько меньше молекулы метана что будет идти просачивание через все что можно .. от прокладок и переключателей вплоть до диффузии водорода через сам материл трубы... кроме того что бы наполнить ГТС водородом надо из не выбрать весь метан.. а потом заполнить ее водородом.. 5-7 млрд/кубов..водород надо производить из чего то. Где взять столько денег? он намного дороже метана...и куда нафиг его потом девать? На ТЭС сжечь? Но что бы получить водород сначала на ТЭС надо сжечь уголь а потом получить водород а потом его сжечь на ТЭС что бы получить электроэнергию?
Вітренко ж ясно написав:
“Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тією субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел – вітру чи сонця – або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню”, – сказав він
Зі збільшенням долі зеленої енергетики в ЄС все більше стає "зайвої", пікової енергії, яку немає куди подіти. Оця енергія і може бути використана для виробництва водню, бо електроліз дешева і проста технологія. Правда і те, що Ви правильно описали проблеми зі зберіганням і транспортуванням водню, який доцільніше використати в хімічній промисловості.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Водород - это хорошо, но производить пеллеты и топливные гранулы в исправительнотрудовой колонии тоже кому- то надо. Коболев, Витренко - мужики чуть за сорок, здоровые быки, пора физически поработать на благо Украины!
Во первых: -откуда он этот водород закачает? - а во вторых - водород очень взрывоопасен, даже страшно подумать что может случиться. Аттестат хотя бы о среднем образовании у Витренко проверяли? или он 4 класса только закончил
Cris написав:Я так понимаю, что когда Вы учились последний раз, ЗНО и в помине не было)))
Да не было был простой советский Политех..и ды вы вообще ничего не понимаете..насчет же сравнение Германии и нашей ГТС..тут то случай когда стоило бы промолчать а то выглядите как Омельяны с гуперлупами).
blueiceua написав:Аттестат хотя бы о среднем образовании у Витренко проверяли? или он 4 класса только закончил
подозреваю что он сдавал ЗНО))..
lapay написав:Зі збільшенням долі зеленої енергетики в ЄС все більше стає "зайвої", пікової енергії, яку немає куди подіти. Оця енергія і може бути використана для виробництва водню, бо електроліз дешева і проста технологія.
Да может... а теперь смотрим.. "Зеленый тариф" около 5 грн 1КВт.. на электролиз 1 литра водорода идет порядка 12—15 квт-ч.. то есть если в деньгах по "Зеленому тарифу" а именно его энергию мы хотим использовать получим стоимость 1 литра водорода - 15*5=75 грн. К сравнению литр пропана (про дешевый метан я молчу) стоит около 11 грн. 75гр и 11гр есть разница? Но пропан есть куда девать - от газовой плиты и автомобиля до сжигания в ТЭС. Химическая промышленность? Ну да а сколько ее той промышленности то сейчас есть? Кстати намного проще получить тот же водород тупо нагревая метан.. Что бы реализовать проект "как в Германии".. надо как минимум поменять все ГРС, заслонки, прокладки, да те же датчики утечки газа, ведь стоят то там метановые а не водородные..я не скажу точно, но только на замене датчиков утечки газов, сумма с нашими откатами будет такая, что дешевле пробурить пару новых метановых скважин на шельфе Черного моря.. или ином месте..
Джон написав:а теперь смотрим.. "Зеленый тариф" около 5 грн 1КВт.. на электролиз 1 литра водорода идет порядка 12—15 квт-ч.. то есть если в деньгах по "Зеленому тарифу" а именно его энергию мы хотим использовать
Зайва енергія йде по від'ємному тарифу - на те вона і зайва. Для цього нам треба з'єднати нашу енергосистему з європейською - тоді Німеччина зможе нам скидати свої піки генерації.
Джон написав:Что бы реализовать проект "как в Германии".. надо как минимум поменять все ГРС, заслонки, прокладки, да те же датчики утечки газа, ведь стоят то там метановые а не водородные..я не скажу точно, но только на замене датчиков утечки газов, сумма с нашими откатами будет такая, что дешевле пробурить пару новых метановых скважин на шельфе Черного моря.. или ином месте..
Та ясно, що це, якщо і буде, то не скоро, і не за наші гроші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Ахметов выкупит и продаст по тарифу Германия+
При цене в - ему ДОПЛАТЯТ а потом нам впарит Ротердамм++++..В стране нет самого главного РЫНКА. Петя 4 года всем парил мозги и так его и не создал..А без РЫНКА чинуша будет определять что у кого и почем. А так как клерка туда засунет один очень рыжий олигарх то и говорить про что либо нет смысла. Даже сейчас теплогенерация на ТЭС как в песне -- а чья это электростанция там? Маркиза .. маркиза ...маркиза Карабаса))..