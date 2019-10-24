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Нафтогаз вперше купив
газ на біржових торгах

Нафтогаз вперше купив газ на біржових торгах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19

Нафтогаз вперше купив газ на біржових торгах

Пропонуємо до обговорення:
Дочірня компанія Нафтогазу - ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна - закупила понад 12 млн кубометрів природного газу через електронну площадку Української енергетичної біржі.

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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19

Перекладывают деньги с одного своего кармана в другой то же свой,при этом денежная масса в "другом" кармане сказочным образом прилично увеличивается.
sena_2008atp
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