Дочірня компанія Нафтогазу - ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна - закупила понад 12 млн кубометрів природного газу через електронну площадку Української енергетичної біржі.
Дивися повний текст Нафтогаз вперше купив газ на біржових торгах.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19
Нафтогаз вперше купив газ на біржових торгах
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Дивися повний текст Нафтогаз вперше купив газ на біржових торгах.
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:19
Перекладывают деньги с одного своего кармана в другой то же свой,при этом денежная масса в "другом" кармане сказочным образом прилично увеличивается.
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