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Хто і як часто перевіряє ФОПи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 жов, 2019 19:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише в своєму опитуванні "opendatabot":https://opendatabot.ua/blog/376-fop-inspections.
Дивися повний текст Хто і як часто перевіряє ФОПи
.
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