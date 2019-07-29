RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто і як часто перевіряє ФОПи

Хто і як часто перевіряє ФОПи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 19:52

Хто і як часто перевіряє ФОПи

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише в своєму опитуванні "opendatabot":https://opendatabot.ua/blog/376-fop-inspections.

Дивися повний текст Хто і як часто перевіряє ФОПи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91590
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФОПи заборгували державі 6 млрд грн податків —...
R2 » Пон 09 вер, 2019 15:56
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 15:56
moveton
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Пон 19 сер, 2019 08:14
22 1334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 21:39
freelanc
Як часто змінювати роботу: поради експертів
R2 » Пон 29 лип, 2019 15:20
8 514
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 14:14
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13823)
28.10.2019 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.