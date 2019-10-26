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В Україні зросла середня
зарплата (інфографіка)

В Україні зросла середня зарплата (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:05

В Україні зросла середня зарплата (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% порівняно із серпнем.

Дивися повний текст В Україні зросла середня зарплата (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:05

Хотелось бы еще видеть статистику сколько человек получают минимальную зарплату, сколько среднюю и сколько высокую.
strela42224
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