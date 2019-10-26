У вересні 2019 року середня зарплата в Україні зросла на 1,4% порівняно із серпнем.
Дивися повний текст В Україні зросла середня зарплата (інфографіка).
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Додано: Пон 28 жов, 2019 21:05
В Україні зросла середня зарплата (інфографіка)
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Дивися повний текст В Україні зросла середня зарплата (інфографіка).
Додано: Пон 28 жов, 2019 21:05
Хотелось бы еще видеть статистику сколько человек получают минимальную зарплату, сколько среднюю и сколько высокую.
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