Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти номіналом 1000 гривень - НБУ.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 23:04
Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти номіналом 1000 гривень - НБУ.
Додано: Пон 28 жов, 2019 23:04
"в першу чергу Національний банк планує ввести в обіг близько 5 млн штук таких банкнот." - как красиво и оптимистично звучит, правда ? ;)
А теперь я переведу на понятный - "Только этой первой партией увеличится кол-во налички на руках на ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ( 5 000 000 000 грн!) и партий будет много...". А так уже на очень оптимистично ? :(
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