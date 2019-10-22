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Банки в регіонах вже почали
отримувати банкноти...

Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 23:04

Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Банки в регіонах вже почали отримувати банкноти номіналом 1000 гривень - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 23:04

"в першу чергу Національний банк планує ввести в обіг близько 5 млн штук таких банкнот." - как красиво и оптимистично звучит, правда ? ;)

А теперь я переведу на понятный - "Только этой первой партией увеличится кол-во налички на руках на ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ( 5 000 000 000 грн!) и партий будет много...". А так уже на очень оптимистично ? :(
LutsMan
 
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