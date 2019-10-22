В уряді очікують, що сприятлива ситуація на ринках капіталу збережеться й надалі.
Дивися повний текст Держава має кошти для погашення боргів до весни 2020 року — Мінекономіки.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 23:58
Держава має кошти для погашення боргів до весни 2020...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава має кошти для погашення боргів до весни 2020 року — Мінекономіки.
Додано: Пон 28 жов, 2019 23:59
В ситуации когда каждый гражданин предоставлен сам себе, это проблемы правительства.
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